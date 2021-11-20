Штабу "Мы вместе" нужны волонтеры для доставки еды и лекарств одиноким людям

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Региональный штаб #МыВместе ведёт набор волонтеров для доставки продуктов питания и лекарств пожилым и другим горожанам из группы риска по коронавирусу, которые находятся на самоизоляции.

Добровольцы будут ездить по городу с 8:30 до 16:00. Автомобиль и водитель предоставляется штабом, но для участия нужна либо сертификат о вакцинации против коронавируса, либо статус переболевшего не более чем полгода назад, сообщили в штабе взаимопомощи.

Чтобы стать волонтером, нужно обратиться в координационный ресурсный центр поддержки Добровольческого движения по телефону: 29-03-01, написать в личные сообщения группы "Добровольческое движение | Тюменская область", сообщает "Вслух.ру".