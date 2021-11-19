На Eлках желаний в Тюмени появятся открытки для медиков

Благотворительный проект "Ёлка желаний" в Тюмени проводится в третий раз. Накануне Нового года елочки с записками от детей и одиноких пенсионеров устанавливаются в торговых центрах и других общественных местах. В этом году на елках появятся открытки для поздравления медработников covid-госпиталей.
Организаторами проекта в городе являются Тюменское региональное отделение "Бессмертный полк России" и областной совет ветеранов. Открытки для медиков - тоже их инициатива.
Руководитель ресурсного центра по работе с ветеранами областного совета ветеранов Ольга Кукобникова отметила, что врачи уже два года работают в напряженном режиме, и проявление внимания, заботы со стороны общественности и людей, жизни которых они вынуждены спасать, лишним не будет.
"Два года мы дарим подарки многодетным, малоимущим, одиноким пенсионерам. В этом году возникло желание отблагодарить тех людей, которые в режиме 24 на 7 работают и спасают наши жизни. Мы готовы доставить в медцентры подарки для этих людей", - рассказала Кукобникова.
В качестве подарков организаторы проекта посоветовали горожанам приобретать для медиков конфеты, чай, кофе, печенье и так далее - чтобы коллектив мог попить чай.
Сам проект проходит во всей Тюменской области, с прошлого года в проекте участвуют Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск, а также Сургут.
Елки желаний в Тюмени можно найти в магазинах "Пятерочка", "Леруа Мерлен", "Окей", в фитнес-центрах и в нескольких отделениях Сбера. Больше информации о проекте - Ёлка желаний -Тюмень 2022
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