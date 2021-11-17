Климат и экономику обсудят в Тюмени на очередных Губернаторских чтениях

В 10:00 на сайте регионального правительства начнутся Губернаторские чтения. Лекцию "Климат и экономика: новая глобальная, национальная и региональная реальность" прочитает руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики, заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров.
Модератор: доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru