Климат и экономику обсудят в Тюмени на очередных Губернаторских чтениях

09:58 17 ноября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В 10:00 на сайте регионального правительства начнутся Губернаторские чтения. Лекцию "Климат и экономика: новая глобальная, национальная и региональная реальность" прочитает руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики, заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров.

Модератор: доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.

Теги: Губернаторские чтения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2021