Климат и экономику обсудят в Тюмени на очередных Губернаторских чтениях

В 10:00 на сайте регионального правительства начнутся Губернаторские чтения. Лекцию "Климат и экономика: новая глобальная, национальная и региональная реальность" прочитает руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики, заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров.

Модератор: доктор политических наук, главный редактор журнала "Полития", профессор Высшей школы экономики Святослав Каспэ.