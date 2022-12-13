Губернаторские чтения в декабре посвящены росту экономики РФ в условиях санкций

Возможности роста российской экономики в условиях геополитических ограничений обсудят на Губернаторских чтениях 13 декабря, дискуссия начнется в 10:00 сообщает информационный центра правительства ТО.

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