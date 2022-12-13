Губернаторские чтения в декабре посвящены росту экономики РФ в условиях санкций

09:00 13 декабря 2022
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Возможности роста российской экономики в условиях геополитических ограничений обсудят на Губернаторских чтениях 13 декабря, дискуссия начнется в 10:00 сообщает информационный центра правительства ТО.

Трансляция будет вестись на портале исполнительных органов власти Тюменской области.

С докладом "Возможности роста российской экономики в условиях геополитических ограничений" выступит член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, профессор МГУ Александр Широв.

Теги: Губернаторские чтения
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