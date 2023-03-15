На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудят большой смысл малого города

Новые подходы к развитию малых городских и сельских территорий обсудят на Губернаторских чтениях 15 марта, трансляция начнется в 11:00 на портале правительства ТО.

С докладом на тему "Большой смысл малого города. Новые подходы к развитию малых городских и сельских территорий" выступит руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин, сообщает пресс-служба губернатора.