На Губернаторских чтениях в Тюмени обсудят большой смысл малого города

10:50 15 марта 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Новые подходы к развитию малых городских и сельских территорий обсудят на Губернаторских чтениях 15 марта, трансляция начнется в 11:00 на портале правительства ТО.

С докладом на тему "Большой смысл малого города. Новые подходы к развитию малых городских и сельских территорий" выступит руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН Игорь Задорин, сообщает пресс-служба губернатора. 

Теги: Александр Моор , Губернаторские чтения , лекции , местное самоуправление
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2023