В Тюменскую область завезли "Спутник Лайт"

17:10 16 ноября 2021
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В Тюменскую область поступила очередная партия вакцины "Спутник Лайт". Ею смогут привиться 79 200 человек в рамках повторной вакцинации, сообщил Оперштаб.Тюмень.

Отмечается, что на этой неделе однокомпонентная вакцина будет выдана в медучреждения области и на пункты вакцинации. Помимо "Лайта", в новой поставке 12 600 комплектов доз "Спутника V".

"Для повторной вакцинации можно использовать любую вакцину. В зависимости от наличия на прививочном пункте пациенту будет предложен выбор при осмотре перед вакцинацией", - напоминают в Оперштабе. 

Всего с начала массовой вакцинации от коронавируса регион получил около миллиона комплектов доз вакцины. Из прежних партий реализовано почти 89 %.

Теги: вакцинация , здравоохранение , коронавирус , прививки
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