Коечный фонд в тюменских covid-госпиталях свободен на 19,8 %

В Тюменской области продолжают работу 18 моногоспиталей для лечения коронавирусных больных, из 3687 развернутых в них койко-мест свободно 19,8 %, сообщили в региональном депздраве.

По данным Оперштаба по профилактике коронавируса на 9 ноября, в регионе коечный фонд для лечения был свободен на 15%.

По официальной статистике, с 6 ноября в Тюменской области фиксируется до 347-349 новых больных, при этом число выздоровлений лишь после 11 ноября превысило сотню. За прошлые сутки выявлено 347 covid-больных, в том числе 48 детей, выздоровели 129.