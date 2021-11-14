Старинное тюменское село Каменка привлекает туристов

Фото из группы "Наш Столичный | Тюменский район", автор Роман Викторович

Село Каменка в Тюменском районе становится центром притяжения туристов благодаря своей истории, наличию достопримечательностей. А недавно здесь появился необычный арт-объект: живописное место для поцелуев.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, село Каменка, расположенное по Ирбитскому тракту, славится гостеприимством и считается одним из перспективных направлений по развитию внутреннего туризма. Не так давно в живописном от природы месте преобразились остановочные комплексы, которые стали излюбленными точками для фотосессий жителей и гостей Каменки. Славится муниципальное образование и музеем истории крестьянского быта, часовней Серафима Саровского в Кулиге, храмом Покрова Пресвятой Богородицы, святым источником Николая Чудотворца и термальным источником "Аван". А к предстоящему 400-летию со дня основания села Купеческую площадь украсил очередной арт-объект – лошадь с санями.

Недавно на смотровой площадке на крутом берегу Туры появился необычный знак - "Место для поцелуев". Он удачно дополнил существующую в этом месте романтичную атмосферу: здесь расположена деревянная лавочка на двоих, а с самой площадки открывается панорамный вид на окрестности.

По мнению главы Каменского МО Екатерины Дорогиной, смотровая площадка собирает влюбленные пары, молодоженов, по традиции, здесь встречают рассвет выпускники школы. Инициаторами установки арт-объекта стали представители местной общественной палаты.