Сельский клуб в Тобольском районе откроется после ремонта

Сельский клуб с. Малая Зоркальцева Тобольского района готовится к открытию после капитального ремонта. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2021 года.

Как сообщили в администрации Тобольского района, в клубе закончена внутренняя отделка помещений, идет монтаж оборудования. В здании расположен зрительный зал на 150 посадочных мест, библиотека, танцевальный зал и пространство для творческих студий. Объект ремонтируют в рамках реализации национального проекта "Культура".

Кроме того, запланирован капремонт дома культуры в с. Булашово. Разработка проектной документации начнется в 2022 году, сообщила директор областного департамента культуры Елена Майер в ходе рабочей поездки в Тобольский район. С главой муниципалитета Леонидом Митрюшкиным они посетили булашовский дом культуры, обсудили вопросы, связанные с ремонтом здания и оснащением его современным оборудованием, пишет ИА "Тюменская линия".