В тюменской деревне Турлаки отремонтировали сельский клуб

Капитальный ремонт клуба провели в малой деревне Турлаки Голышмановского округа Тюменской области. На работы потратили почти 4 млн рублей, сделав современное и оборудованное учреждение для культуры и досуга жителей.

В малой деревне Турлаки живут около 80 человек, 18 из них — дети. Из общественных мест здесь есть только магазин и сельский клуб. Здание построено около 50 лет назад, раньше там стояли печи, которые никто не использовал. Во время капитального ремонта печи убрали. Также строители заменили кровлю, установили окна и двери, постелили полы, сделали сцену, обустроили доступную среду для маломобильных граждан, обшили фасад здания сайдингом.

"Закупили новую мебель, звуковую аппаратуру, световые приборы, настольные игры, оснастили всем необходимым для организации досуга селян. Ремонтные работы произведены за счёт средств муниципального бюджета. Решение о восстановлении этого очага культуры приняли депутаты Голышмановской Думы. Рады, что в малой деревне общими усилиями смогли сделать благое дело", - сообщил председатель комитета по спорту, молодёжной политике и культуре Николай Цибуцинин.

Как рассказала культорганизатор Надежда Митюгина, до ремонта здание клуба было неприглядным, но люди всё равно туда шли. Но сейчас идут с большим желанием.

"Наша семья поселилась в Турлаках четыре года назад. Воспитываем с мужем троих детей. Неоднократно мы обращались в органы власти с просьбой о ремонте деревенского клуба. Нам понравилось, как он теперь выглядит: современно. Это место, которое объединяет население самодеятельностью, общением и творчеством. Мы и раньше посещали все культурно-массовые мероприятия, которые проводились в клубе, а сейчас и вовсе станем первыми активистами. Позже обещают организовать кружки для детей и взрослых — будем тоже ходить на занятия. Встретим Новый год в капитально отремонтированном клубе", - поделилась молодая многодетная мама Наталья Барыбина.

На территории Голышмановского округа действуют порядка 26 центров культуры. Каждый из них требует финансов на пополнение материально-технической базы, ремонты, обновление внутреннего убранства и оборудования. По словам Николая Цибуцинина, ежегодно вкладываются средства в сферу культуры, чтобы соответствовать современным требованиям. В следующем году планируется полностью обновить зрительный зал Усть-Ламенского дома культуры, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".