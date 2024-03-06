Два клуба отремонтируют за год в Тобольском районе

В Тобольском районе до конца 2024 года проведут реновацию клубов пройдёт в деревне Загваздиной и селе Булашово, строители уже приступили к демонтажу старых конструкций.

Капремонт зданий идёт по национальному проекту "Культура" при поддержке правительства региона. После открытия клубы станут современными центрами с индивидуальном дизайном. В Загваздиной он будет в классических светлых тонах, в Булашово - в динамичном стиле, который создадут оттенки черного, желтого и белого цветов.

"Опыт у нас уже есть: в конце 2021 года после реновации открыли совершенно новое культурное пространство в с. Малая Зоркальцева. Эти клубы будут не хуже. Например, дизайн-проект булашовского ДК среди 600 работ дизайнеров интерьеров стал победителем на международном конкурсе в Калининграде", - рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.