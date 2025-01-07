В прошлом году капитально отремонтировали больницу в Вагае

В прошлом году вагайская Областная больница № 9 вошла в число 13 объектов региона, где стартовал капитальный ремонт. Проведена реорганизация врачебной амбулатории, которая теперь работает как полноценная участковая больница в селе Дубровное.

"Мы не только обновляем существующие медицинские учреждения, но и строим новые: уже открыты четыре фельдшерско-акушерских пункта – в деревне Кобякская, селах Куларово и Шестовое, а также в поселке Заречный", - комментирует главный врач Павел Грибанов.

В рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" активно внедряется современное медицинское оборудование и автотранспорт. Теперь в распоряжении учреждения электрокоагуляторы, кислородные концентраторы, эндоскопы, анализаторы гликированного гемоглобина, офтальмологические тонометры и портативные аппараты УЗИ.

Кадровый состав больницы также укрепился. Сегодня в штате работают 40 врачей и свыше 138 специалистов среднего медперсонала. Благодаря государственной программе поддержки присоединились один "Земский фельдшер" и два "Земских доктора", которые уже вносят свой вклад в улучшение здоровья жителей. Областная больница №9 продолжает работать над тем, чтобы медицинская помощь становилась все доступнее и качественнее для каждого жителя Вагайского района.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.