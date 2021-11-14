Тюменцам напоминают о правильном уходе за лапами собак зимой

С наступлением минусовых температур тюменские коммунальщики начинают обрабатывать дороги песком, солью, чтобы не было скользко. Однако для собак агрессивные противогололёдные смеси довольно опасны, так как могут повредить лапы. Кинологи и ветеринары напоминают о правильном уходе за своими четвероногими друзьями в холодное время года.

"В осенне-зимний период не выгуливайте собак, не нанеся на лапы средств защиты. Смесь соли с песком проникает между пальцев, царапает подушечки, из-за чего появляются мелкие трещины. Сначала песчинки мешают собаке свести лапу, а потом, разъев подушечки, приводят к сильному раздражению и воспалению тканей. А если дороги обработаны хлоридами магния, кальция, натрия, последствия еще хуже. Реагенты проникают в уже поврежденные подушечки лап животного, усугубляя воспалительный процесс: формируются открытые язвы и проявляются аллергические реакции", - комментируют эксперты.

Лучший способ защиты в этом случае – выгуливать питомцев в ботинках. Некоторые собаки их терпеть не могут, но дрессировка может это исправить. Если у вас взрослый питомец, который ни в какую не соглашается носить обувь, тогда перед прогулкой обрабатываете лапы специальными защитными средствами: воском, кремами, бальзамами, гелями. Однако спреи считаются малоэффективными средствами при борьбе с реагентами - быстро смываются.

Ветеринары считают, что после нескольких прогулок раны от реагентов не появляются. Если такое произошло, значит, хозяева, скорее всего, неправильно мыли животному лапы.

"Протирать лапы тряпкой или влажной салфеткой недостаточно. Так как реагент впитается и разъест питомцу подушечки. Лапы по очереди нужно окунать в тазик с теплой водой и хорошенько промывать, тогда никакие противогололедные смеси там не останутся. Если ранка от реагентов уже образовалась - нанесите на лапу воск. Этого вполне достаточно. И при выходе на улицу надевайте обувь, хотя бы на травмированную лапу. Или просто наденьте на неё резиновую перчатку, а сверху носок и закрепите его лейкопластырем, чтобы не сползал. После прогулки всю конструкцию обязательно снимайте. Для полного выздоровления в среднем хватает 5 - 6 дней", - рассказал ветеринар Валерий Малышкин.

Для активных прогулок специалисты советуют выбирать парки, лес, тропинки, где нет реагентов, пишет "АиФ - Западная Сибирь".