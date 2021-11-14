Тюменские врачи используют современные методы диагностики сахарного диабета

Более 39 % пациентов, обратившихся за 9 месяцев 2021 года в эндокринологическое отделение Многопрофильного консультативно-диагностического центра в Тюмени, страдают сахарным диабетом. Почти половина из них – трудоспособного возраста. Для диагностики этого заболевания, а также нарушений углеводного обмена тюменские врачи используют современные методы и междисциплинарные подходы.

Как сообщили в МКДЦ, больше 40% от общего числа пациентов с сахарным диабетом получили консультацию специалиста на базе кабинета "Диабетическая стопа". В этом году он расширил свои площади и стал использовать новое оборудование для оценки кровотока.

"Очень важно, чтобы пациенты знали о возможном осложнении своего заболевания. Диабетическая стопа может привести к ампутации нижних конечностей. Мы оказываем специализированную помощь пациентам с этой патологией, а также учим их правильно ухаживать за ногами", – рассказала врач-эндокринолог, врач-подиатр Алсу Сабитова.

В МКДЦ для пациентов с диабетом проводят консультативные приёмы врачи-эндокринологи, офтальмологи, кардиологи, невролог и сердечно-сосудистые хирурги. Также для них организуют Школу здоровья, где можно получить индивидуальную схему лечения и узнать больше о профилактике возможных осложнений.

Отметим, 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, одним из самых распространённых заболеваний в мире. В России сахарный диабет выявлен у более чем 3,2 % населения. Это целая группа метаболических (обменных) заболеваний, при которых в крови у пациента повышается уровень сахара (глюкозы) в результате нарушения выработки инсулина. Причем, каждый второй человек, уже страдающий диабетом, не знает об этом, потому что на ранних стадиях он протекает бессимптомно.