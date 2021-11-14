У тюменского ансамбля "Ленок" появились новые зимние наряды

10:42 14 ноября 2021
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pixabay.com

Для тюменского фольклорного ансамбля "Ленок" сшили новые концертные наряды для выступления на зимних уличных мероприятиях. Это удалось благодаря грантовой поддержке правительства Тюменской области в рамках нацпроекта "Культура".

"Артисты могут блистать на сценических площадках в красивых зимних шубках и радовать зрителя новыми песнями, выполняя свою главную миссию – дарить людям радость и нести народную культуру в массы", - отметили в тюменском Центре русской культуры.

Коллектив ставит своей задачей сохранение и возрождение традиционной песенно-обрядовой музыкальной культуры, которая с давних времен передавалась из поколения в поколение, а также приобщает зрителя к народным традициям, обрядам и праздникам.

В 2019 году в Тюменской области стартовал конкурс среди любительских творческих коллективов, в котором одним из первых участников стал ансамбль "Ленок". Преодолев первый городской конкурсный этап, ансамбль стал дипломантом первой степени, что позволило ему перейти на следующий уровень. Коллектив показал музыкально-обрядовое действо "На Ивана Купала" и стал обладателем диплома лауреата первой степени в номинации "Фольклор". Эта победа дала возможность ансамблю в 2021 году получить грант в форме субсидии из областного бюджета на нужды коллектива, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: культура , нацпроект , субсидия
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