Ишимский музей активно работает в онлайне

Тюменские музеи становятся более известными благодаря активному продвижению в интернете. Например, Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова рассказывает о себе и истории учреждения на сайте Культура.РФ.

Как сообщили в музейном комплексе, посетители сайта могут познакомиться с актуальной афишей мероприятий, а также посмотреть видеообзоры. Один из новых роликов посвящен новой экспозиции с участием научного сотрудника Ишимского музейного комплекса им. П.П.Ершова Константина Иванова.

Он рассказал об экспозиции, посвященной Ишиму в военное время. Это практически полноценная дистанционная экскурсия, которая знакомит всех желающих с тем, как жили, чем питались, как учились ишимцы в годы Великой Отечественной Войны. Экскурсовод знакомит с историей появления обувной фабрики в 1942 году, рассказывает, кто такие "летуны" и чем знаменит бронепоезд "Патриот".

На выставке представлены уникальные экспонаты, полная экипировка бойцов 384 и 229 стрелковых дивизий, архивные документы. Они освещают подробности формирования и трагическую судьбу участников 229 и 384 стрелковых дивизий, комплектовавшихся под Ишимом в Синицынском бору.

Константин Иванов также рассказывает об эвакуации в Ишим людей, предприятий и учебных заведений с западной части СССР, а также о том, как в городе решались продовольственные, топливные, транспортные и другие вопросы.