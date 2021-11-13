В Тюменской области выберут лучших волонтеров

Фото из группы "Добровольческое движение | Тюменская область" ВКонтакте

Конкурс "Доброволец Тюменской области" пройдет в этом году в онлайн-формате. В нем могут принять участие волонтеры региона старше 14 лет.

Как сообщили организаторы, конкурс предусматривает две номинации: "Лидер добровольческого движения" и "Руководитель добровольческого объединения (специалист)". Отбор будет проходить с 25 ноября по 7 декабря.

Для участия тюменцам нужно зарегистрироваться на платформе Dobro.ru (https://dobro.ru/event/10100432) и отправить данные на почту добровольческого движения Тюменской области dobrointmn@pioner72.ru с пометкой "Конкурс Доброволец 2021".

Подробная информация о конкурсе размещена в социальных сетях движения, пишет "Вслух.ру".