Тюменцы в возрасте идут в TikTok

Все больше тюменских бабушек и дедушек вовлекаются в социальные сети. Наблюдается наплыв возрастных пользователей и в молодежную соцсеть TikTok. Психологи связывают это с тем, что многие находят там полезный контент.

Тюменский психолог-консультант Ольга Андреева отметила, что Интернет не имеет возраста и то, что, казалось бы, интересно только молодежи, находит отклик и среди представителей пожилого поколения. Это уже тенденция.

"Пожилые люди смотрят там самый разный контент. По сути, для них это своеобразный, замечательный телевизор, который можно настроить самостоятельно. И там все время показывают что-нибудь интересное", – считает эксперт.

Психолог подчеркнула, что пенсионеры не просто пролистывают видео, но также комментируют их, делятся находками с друзьями и родными. Такие социальные связи имеют большое значение, особенно в период вынужденной самоизоляции. Активность в соцсетях также связана с профилактикой деменции и других возрастных нарушений, ведь это освоение новых навыков, пишет "Тюменская область сегодня".