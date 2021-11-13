Студенты ТИУ разрабатывают новую систему для выявления патологии легких

Фото пресс-службы ТИУ

Студенты Тюменского индустриального института с кафедры кибернетических систем разрабатывают скрининговую систему для выявления патологии легких, которая будет работать на основе изображений компьютерной томографии (КТ). Автоматизировать процесс предлагают при помощи нейронныхсетей.

Как сообщили в вузе, сейчас при проведении КТ уходит 20 минут на то, чтобы отсмотреть снимки, подсчитать площадь очагов воспаления и дать оценку поражения легких больного в процентах, чтобы поставить диагноз и выдать заключение.

Студенты рассчитывают, что процесс можно упростить. Они работают над приложением, в котором нейросеть алгоритмически сосчитает все зараженные очаги, вычислит их площадь и выдаст оценку автоматически. Такой подход позволит сэкономить время врача, ему останется лишь сделать заключение.

Проект реализуется совместно с Медицинским информационно-аналитическим центром Тюменской области и уже проходит апробацию на научных конференциях, его участники приступили и к стадии прототипирования. К концу проектной деятельности, по словам разработчиков, должен появиться готовый продукт, пишет ИА "Тюменская линия".