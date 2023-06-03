Разработки ученых ГАУ Северного Зауралья успешно применяются в хозяйствах нескольких регионов

Многоступенчатую методику подготовки к посевной ученые университета успешно применяют на опытном поле вуза и в хозяйствах. Перед посевной агрономы берут пробы почвы с глубины 10, 20 и 30 сантиметров. Образцы высушивают, измельчают и исследуют на содержание азота, фосфора и калия, рассказал доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения и агрохимии Николай Абрамов.

– Азот нужен растениям для создания зеленой массы и синтеза белка – например, гликогена в семенах пшеницы, – рассказывает подопечный профессора, аспирант ГАУ Северного Зауралья Игорь Топорков. – Фосфор важен для формирования корневой системы. Того и другого всегда не хватает. Питательные вещества в почве, которую регулярно используют под посев, не накапливаются, они выносятся вместе с урожаем. Эта проблема характерна для всех сельхозугодий, поэтому процедуру повторяют ежегодно.

Жидкими удобрениями, изготовленными по технологии тюменских ученых, аграрии заинтересовались сразу. Одно из преимуществ жидкой консистенции перед гранулами – они начинают работать сразу после внесения в почву. Технология приготовления жидкой карбамидо-аммиачной смеси разработана тюменскими специалистами с учетом особенностей нашей почвы и погодных условий.

На полях, где жидкие удобрения вносили при посеве, средняя прибавка урожая за три года составила 9 центнеров с гектара. Данная закономерность отмечалась и в очень засушливый 2021 год. "Производственников не обманешь, они сразу видят потенциальную пользу, – говорит Николай Васильевич. – Некоторые хозяйства – например, в Исетском районе, поначалу использовали наши разработки на небольшой части своих угодий. Увидев результат, некоторые аграрии в прошлом и нынешнем году полностью перешли на внесение жидких удобрений по нашей технологии".

Вуз заключает прямые договоры с хозяйствами, при этом не только продает им установку для приготовления удобрений, но и осуществляет регулярное консультативное сопровождение, уточняет АиФ-Тюмень.