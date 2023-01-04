ПО для аппарата УЗИ разрабатывает тюменский студент

Студент Тюменского медицинского университета Георгий Климов создал программное обеспечение для автоматизированного вычисления функциональных и структурных показателей миокарда. Подобные программы уже интегрированы в аппараты УЗИ экстра-класса, но это импортный продукт и практически все компании, которым принадлежат эти программы, объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Обслуживать такие аппараты стало сложно.

"Наша программа работает как web-сервис и совместима со всеми аппаратами УЗИ вне зависимости от качества и производителя, - рассказал автор проекта. – При разработке мы столкнулись с высокой погрешностью при автоматической обработке снимков УЗИ, но решили эту проблему с помощью 3D реконструкцией сердца".

Программа работает вместе с аппаратами УЗИ среднего класса и увеличивает качество диагностики, нивелируя человеческий фактор. В ближайшее время пройдёт испытание программного обеспечения в реальных в медицинском учреждении для выявления ошибок в дальнейшей апробации полученных результатов, сообщила Мегатюмень.