Выпускник тюменского Центра робототехники победил в "Технолидерах Москвы"

Выпускник Центра робототехники и АСУ Тюменской области Евгений Люзенков и его коллега из Санкт-Петербурга Анастасия Кривоногова в составе команды с проектом "Система безопасного передвижения инвалидной коляски" вошли в топ-15 финалистов чемпионата "Технолидеры Москвы"
На минувшей неделе среди начинающих изобретателей со всей России провели чемпионат "Технолидеры Москвы". Его цель — выявить лучшие инженерные школьные и студенческие проекты и помочь их создателям развить его дальше, в полноценный продукт. Всего в финал чемпионата прошли 63 проекта.
Представленный командой Евгения проект предполагает усовершенствования для инвалидной коляски: датчики, систему торможения и информационную панель.
Победители не только получили денежные призы для реализации проекта, но и консультации по доработке своего продукта и выводу его на рынок. В дальнейшем они смогут присоединиться к обучающим бизнес-программам, сообщается на сайте правительства ТО.
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