Выпускник тюменского Центра робототехники победил в "Технолидерах Москвы"

16:55 06 декабря 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Выпускник Центра робототехники и АСУ Тюменской области Евгений Люзенков и его коллега из Санкт-Петербурга Анастасия Кривоногова в составе команды с проектом "Система безопасного передвижения инвалидной коляски" вошли в топ-15 финалистов чемпионата "Технолидеры Москвы" 

На минувшей неделе среди начинающих изобретателей со всей России провели чемпионат "Технолидеры Москвы". Его цель — выявить лучшие инженерные школьные и студенческие проекты и помочь их создателям развить его дальше, в полноценный продукт. Всего в финал чемпионата прошли 63 проекта.

Представленный командой Евгения проект предполагает усовершенствования для инвалидной коляски: датчики, систему торможения и информационную панель.

Победители не только получили денежные призы для реализации проекта, но и консультации по доработке своего продукта и выводу его на рынок. В дальнейшем они смогут присоединиться к обучающим бизнес-программам, сообщается на сайте правительства ТО.

 

 

Теги: IT , разработки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2022