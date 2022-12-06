Выпускник тюменского Центра робототехники победил в "Технолидерах Москвы"

Выпускник Центра робототехники и АСУ Тюменской области Евгений Люзенков и его коллега из Санкт-Петербурга Анастасия Кривоногова в составе команды с проектом "Система безопасного передвижения инвалидной коляски" вошли в топ-15 финалистов чемпионата "Технолидеры Москвы"

На минувшей неделе среди начинающих изобретателей со всей России провели чемпионат "Технолидеры Москвы". Его цель — выявить лучшие инженерные школьные и студенческие проекты и помочь их создателям развить его дальше, в полноценный продукт. Всего в финал чемпионата прошли 63 проекта.

Представленный командой Евгения проект предполагает усовершенствования для инвалидной коляски: датчики, систему торможения и информационную панель.

Победители не только получили денежные призы для реализации проекта, но и консультации по доработке своего продукта и выводу его на рынок. В дальнейшем они смогут присоединиться к обучающим бизнес-программам, сообщается на сайте правительства ТО.