Сварщиков для турецкой АЭС будут учить на тюменских тренажерах

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Виртуальный сварочный тренажёр ООО "Центр дополнительного профессионального образования" прошёл приёмку специалистов Росатома для системы подготовки персонала для строящейся АЭС "Аккую", которая является важнейшим российско-турецким проектом, сообщает департамент инвестполитики ТО.

Разработчик тренажёра победил в конкурсе-отборе, тюменская технология преодолела строгий контроль. Отечественное оборудование заменило продукцию крупных немецких и американских компаний-производителей Soldamatic и Lincoln Electric, которые ушли из России.

Тренажёр создан для развития и тестирования навыков по четырем видам ручной сварки: полуавтоматической в защитных газах, ручной неплавящимся электродом в инертных газах, ручной дуговой и механизированной сварки порошковой проволокой, во всех рабочих положениях. Позволяет не тратить дорогие материалы при неизбежных ошибках в обучении. Производство конкурентной продукции и программ, более эффективных, чем западные аналоги поддерживается национальными проектами "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Благодаря высокому качеству, тюменская компания получила статус "проверенного поставщика" Госкорпорации "Росатом". Представила свою разработку на конкурсе профмастерства "Абилимпикс-2022". А 24 ноября стала ещё и резидентом ИЦ "Сколково" с проектом открытой платформы с пополняемым репозитарием виртуальных тренажеров и лабораторных работ для дистанционного абонентского использования.