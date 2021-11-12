Тюменские офтальмологи избавляют от "мушек" в глазах с помощью уникальной для региона методики лазерного витреолизиса

Нередко, придя на прием к офтальмологу, тюменцы жалуются на появление перед глазами плавающих помутнений в виде точек или других инородных включений. Эти помутнения доставляют сильный дискомфорт в повседневной жизни.

Зачастую подобная проблема возникает при отслойке стекловидного тела, которая происходит с возрастом. После острой отслойки задней гиалоидной мембраны стекловидного тела помочь пациенту может витреолизис – лазерное устранение определённого вида плавающих помутнений в стекловидном теле. Это современная методика, которая проводится с использованием высокоточного и безопасного YAG-лазера, без разрезов и проникновения внутрь глаза.

В Областном офтальмологическом диспансере лазерный витреолизис применяют с 2018 года, ранее методику использовали лишь в крупных клиниках Москвы и Челябинска. Для Тюменской области она уникальна.

"Многие пациенты, особенно пожилого возраста, долгое время жили с этой проблемой: раньше не было такого лечения, которое позволило бы улучшить качество зрения. Сейчас же всё больше и больше людей обращаются к этой процедуре", – поделилась врач-офтальмолог диагностического центра Областного офтальмологического диспансера, лазерный хирург Ольга Долгова.

Показанием к операции является деструкция стекловидного тела, то есть нарушение его прозрачности. Заболевание проявляется плавающими помутнениями: летающими "пятнами", тёмными точками, находящимися в центре поля зрения.

При появлении таких симптомов следует, не затягивая, обратиться к врачу-офтальмологу. После проведения обследования и постановки диагноза специалист направит в лазерный кабинет.

"Во время операции расширяется зрачок, затем на глаз ставится специальная контактная линза. После на YAG-лазере проводится операция, в ходе которой происходит испарение и преобразование плотных волокон в газ. Пациент при этом ощущает только прикосновение линзы. В итоге после витреолизиса может улучшиться качество зрения", – рассказала Ольга Долгова.

Определённой специфической подготовки к операции нет. Среди противопоказаний офтальмологи выделяют изменения на сетчатке, которые требуют лечения, а также расположение плавающих помутнений близко к центральной зоне сетчатки. После операции пациентам первые три дня нельзя поднимать тяжести и посещать сауны с высокой температурой.

Отметим, 11 ноября в России отмечается День офтальмолога. Праздник не является официальным, но эта дата – ещё один повод напомнить о важности профессии врача-офтальмолога, о значении профилактики заболеваний глаз, их своевременной диагностики и лечения, а также рассказать общественности о возможностях современной офтальмологической помощи.

Областной офтальмологический диспансер комплексно подходит к лечению патологий органа зрения жителей Тюмени и Тюменской области на протяжении уже 70 лет. Медорганизация оказывает консультативную, диагностическую, терапевтическую, хирургическую помощь, услуги по протезированию и лазерной коррекции зрения. Ежегодно в диспансере выполняется до 40 тысяч диагностических манипуляций и более 7,5 тысяч оперативных вмешательств в формате "хирургии одного дня".