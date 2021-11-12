Тюменцам предлагают обсудить оформление сквера Взвешенных решений

Концепция дизайн-проекта благоустройства озелененной территории по улице Николая Федорова опубликована для всеобщего обсуждения на сайте "Я решаю!"

Общая площадь будущего сквера – 1,3 гектара на пересечении улиц Николая Зелинского и Николая Федорова. В центральной зоне планируется установить арт-объект об истории весов "Тюмень", и, судя по эскизам, рабочее название рекреационной зоны - сквер Принятых решений.

На территории будет несколько функциональных зон, включая игровые для детей младшего и старшего возраста, спортивную зону, площадку для выгула собак, экстрим-зону, центральную зону для отдыха и озеленение будущей территории общего пользования.

В сквере высадят крупномерные саженцы деревьев и кустарников, цветущие сезонные растения. В зимнее время акцентным будет зеленый цвет хвойных растений. Вдоль пешеходных дорожек установят скамьи и урны.

Ознакомиться с дизайн-проектом, проголосовать за предложения или внести свои можно здесь. Голосование продлится до 24 ноября.