Два очага коронавируса выявил Роспотребнадзор в Тюменской области

Два очага коронавирусной инфекции находятся день на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В центре "Тюменский", где проходят социальную реабилитацию и адаптацию зависимые от наркотиков и алкоголя люди выявлено 12 больных коронавирусом и 23 контактных.

В Центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка" заболело 11 детей, контактных 80 человек.