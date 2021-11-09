Два очага коронавируса выявил Роспотребнадзор в Тюменской области

15:15 09 ноября 2021
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Два очага коронавирусной инфекции находятся  день на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В центре "Тюменский", где проходят социальную реабилитацию и адаптацию зависимые от наркотиков и алкоголя люди выявлено 12 больных коронавирусом и 23 контактных. 

В Центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка" заболело 11 детей, контактных 80 человек.

Теги: карантин , коронавирус , Роспотребнадзор
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