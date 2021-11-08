Тюменцам не разрешали посещать ТРЦ после первой прививки от covid-19

Посещать торговые центры и другие учреждения Тюменской области гражданам, которые поставили только один компонент вакцины против коронавируса, нельзя. Оперштаб опроверг опубликованную ранее несколькими местными СМИ информацию о том, что такой вариант якобы возможен при наличии справки о первой прививке.

Как пояснили в Оперштабе, QR-код присваивается в двух случаях:

1. Если был поставлен диагноз COVID-19. После выздоровления выдают больничный, а также сертификат о перенесенном заболевании. Он действителен в течение шести месяцев с даты выздоровления.

2. QR-код присваивается человеку, который прошел полный курс вакцинации: двумя компонентами Спутник V, КовиВак или Эпиваккорона; либо одним компонентом Спутник Лайт. Сертификат о прохождении вакцинации действует в течение одного года.

В обоих случаях сертификат с QR-кодом приходит в личный кабинет на Госуслугах в течении нескольких дней. Оба эти сертификата действительны в период ограничительных мероприятий.