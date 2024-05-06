Многодетность не мешает тоболячке быть успешной в семье, работе и в хобби

Фото из архива семьи Куликовых

В службе занятости Тобольска есть люди, которые не только успешно совмещают родительские обязанности и карьеру, но и находят время для творческих увлечений. Анастасия Куликова — одна из таких ярких личностей.

Мама Льва, Евы и Полины — Анастасия в Центре занятости населения Тобольска работает с 2015 года. За девять лет она накопила ценный опыт в сфере содействия трудоустройству. В 2024 году, после завершения декретного отпуска, вернулась к работе с новыми силами и идеями.

Помимо успешной карьеры, Анастасия находит время для личных увлечений - за два декреты она освоила искусство приготовления муссовых тортов, тартов и макаронс. Ее старший сын Лев увлечен боевым искусством КУДО, средняя дочь Ева — современными танцевальными стилями, а младшая Полина пока примеряет на себя разные занятия, посещая детский сад.

Анастасия познакомилась с мужем Павлом на Дне города в 2008 году. После свадьбы в 2012 году они вместе строят дом и в этом году планируют завершить его строительство. Павел работает фельдшером в больнице Тобольска и активно участвует в воспитании детей. Он вырос в многодетной семье, где крепкие семейные узы были фундаментом счастья.

У семьи Куликовых есть свои семейные обычаи, один из которых связан с увлечением Анастасии. Перед Новым годом они все вместе готовят имбирные пряники и украшают их своими руками.

"Анастасия Куликова — пример того, что работа, семья и творчество могут гармонично сосуществовать. Она не только профессионал своего дела, но и любящая мать, творческий человек и активный участник семейного очага", - отмечают ее коллеги.