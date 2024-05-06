В Тюмени турнир по тхэквондо посвятили Герою России Сайфуллину

В областной столице состоялся межрегиональный турнир по тхэквондо (ВТФ) "Патриоты России". Соревнования посвятили Герою России полковнику Рустаму Сайфуллину. В эти же дни для юниоров прошел очередной отборочный этап на XII Летнюю спартакиаду учащихся России.

Более 500 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Алтайского края, ХМАО и ЯНАО собрались на шести площадках двух состязаний.

"Турнир проходит в третий раз. До этого года он был региональным, но статус постепенно повышается, участников очень много. С уважением к Рустаму Сайфуллину мы организовали это патриотическое мероприятие, и оно не единственное, посвященное нашему герою", - отметила секретарь федерации тхэквондо (ВТФ) Тюменской области Наиля Уразова.