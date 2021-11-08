Медкласс для подготовки будущих врачей открыли в боровской школе

Специализированный медицинский класс создан в Боровской средней школе, в нем обучаются десятиклассники.

В профильном классе ребята будут углубленно изучать биологию и химию, что пригодится им для поступления в Тюменский государственный медицинский университет, который наряду с управлением образования администрации Тюменского района и Областной больницей №19 участвует в данном проекте. Профориентационные мероприятия планируется проводить на базе больницы, сообщил главврач ОБ-19.

В рамках сотрудничества медуниверситет разработал для учащихся медкласса программу профильного учебного модуля "Основы медицинских знаний", также старшеклассники будут изучать дисциплину "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему". Юные медики смогут познакомиться с факультетами ТюмГМУ, основными специальностями, побывать с экскурсиями в медуниверситете. Ребятам будет предоставлена возможность участвовать в конкурсных мероприятиях, проводимых университетом, и узнать, что такое система непрерывного медицинского образования.

"Все учащиеся медицинского класса, сдавшие экзамены по химии и биологии на 90 и более баллов, получат дополнительные баллы при поступлении в наш Тюменский государственный медицинский университет. Кроме того, при обучении на первом курсе им будут зачтены некоторые модули по химии и биологии, что позволит высвободить время для изучения других предметов, например, анатомии человека", – прокомментировал начальник отделения довузовской подготовки Тюменского ГМУ, профессор кафедры анатомии человека, топографической анатомии и оперативной хирургии Артур Маргарян.

В этом году в профильный класс были зачислены все желающие, со следующего года решение о зачислении будет приниматься по итогам вступительного испытания. Основными учебными предметами являются биология и химия. Занятия по ним будут вести преподаватели ТюмГМУ. Это дополнительные уроки, не входящие в рамки стандартной учебной нагрузки, по два академических часа еженедельно, с чередованием химии и биологии.

Учащиеся медицинских классов в конце каждого учебного года будут сдавать экзамены по профильным предметам. Их также будут принимать преподаватели медуниверситета, сообщили в пресс-службе ОБ-19.