Тюменцам рекомендуют ограничить употребление сахара, булочек и бутербродов

Некоторые продукты могут оказать негативное влияние на организм, особенно при чрезмерном употреблении. Тюменский диетолог Елена Дороднева рассказала, что еще может быть вредным, кроме фастфуда и алкоголя, о которых знают все.

Добавочный сахар неполезен в рационе в больших количествах, это подтверждают многочисленные исследования. Особенно стоит его ограничивать при склонности к избыточной массе тела или при сердечно-сосудистых заболеваниях. Добавочный сахар дает очень большое количество лишних калорий, которые, как правило, не подкреплены физическим расходом и вызывают избыточную выработку главного гормона углеводного обмена – инсулина. А вот ценных веществ в нем мало.

На втором месте по вредности идет выпечка – свежее испеченное тесто, например, пироги, булки. Эти продукты имеют очень высокий гликемический индекс, содержат глютен, а значит, не всегда благоприятно влияют на обмен веществ в организме.

Также эксперт напомнила, что нужно быть аккуратными с фаст-фудом, бутербродами, жирными продуктами – консервами, колбасами и сосисками. В них очень много соли и жира, а ценность, в сравнении с чистыми мясными продуктами, намного меньше. Их чрезмерное употребление может привести к нарушению липидного обмена, усиленному риску раннего атеросклероза, диабета и ряда других заболеваний.

Диетолог отмечает: это не значит, что данные продукты вообще нельзя есть. Можно, но контролируемо. Следует учитывать их количество с учетом того расхода энергии, который имеется у человека, пишет "Мегатюмень".