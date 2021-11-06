Для получения извещений тюменцы могут воспользоваться онлайн-сервисами "Почты России"

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В некоторых случаях тюменцы не могут пользоваться почтовым ящиком в подъезде. Однако необходимость в получении писем и телеграмм остается. Для этого "Почта России" предлагает несколько разных вариантов.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения учреждения, можно воспользоваться онлайн-сервисами "Почты России". Для этого необходимо включить настройку "Перейти на электронные извещения" в мобильном приложении, и почтальон больше не будет носить извещения в ваш почтовый ящик. Извещения будут приходить к вам не на следующий день, а уже через час с момента регистрации отправления в отделении.

Еще один способ – арендовать абонентский ящик в ближайшем отделении связи. Это дает сразу несколько преимуществ: забрать корреспонденцию из ячейки можно в любой удобный момент в часы работы отделения. Арендуя ячейку, вы получаете адрес, который легко запомнить и продиктовать. Например, 625000, а⁄я 110. Этот адрес останется актуальным даже в случае переезда, потому что ячейка находится в почтовом отделении.

Операторы отделения оставляют корреспонденцию в вашей ячейке, из которой ее можно забрать в удобное время, открыв собственным ключом. Сохранность корреспонденции гарантирована, пишет "Мегатюмень".