День рождения российской открытки отмечают 25 марта

Открытка всегда считалась приятным способом поздравить с какой-либо датой, либо просто отправить "весточку" из другого угла страны. Сегодня открытка не утратила своей значимости для тех, кто любит поддерживать общение таким способом.

Максимальный вес открытки — 20 г. Минимальный размер: 90 × 140 мм, максимальный: 120 × 235 мм. Открытки бывают простые и заказные.

Простую открытку можно отправить в почтовом отделении или, опустив в ящик Почты России. Литера "B" позволяет отправить открытку по России без дополнительных марок. Для отправки за границу отправитель должен доклеить марки на нужную сумму, сообщает Мегатюмень.

- 25 марта – это день рождения российской открытки. Почта России поздравляет с этой датой посткроссеров, филокартистов и всех, кто продолжает добрую традицию отправлять открытки близким. Благодаря вашему увлечению бумажная открытка остается популярной во всех странах мира, - отметили в региональном отделении почты.