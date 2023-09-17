Почта в труднодоступные села региона доставляется за 3 дня

С начала речной навигации 2023 года Почта России выполнила более 100 рейсов на моторных лодках и доставила жителям труднодоступных населенных пунктов Тобольского Заболотья свыше 1 500 кг почты и товаров первой необходимости.

Каждый месяц по почтовым маршрутам, пролегающим в Заболотье по рекам Носке, Лайме, Ачирке и их мелким притокам, лодки проходят свыше 1 000 км.

В труднодоступные поселения Осиновское (Вагайский район), село Лайтамак и деревню Ачиры (Тобольский район) сотрудники почты приезжают еженедельно. Не оставляет Почта деревни Вархмали и Янгутум, где проживает около 60 человек, а также самые удаленные – Иземеть и Ишменево Тобольского района. Маршрут "Ачиры – Изметь – Ишменево – Ачиры" – самый длинный. Почтальон преодолевает 300 км, в том числе и по воде, его маршрут длится около трех суток, сообщает Мегатюмень.

– Доставка почты в удаленные районы нашего региона имеет сложную логистику и сопряжена со значительными финансовыми затратами. Самые сложные и разветвленные маршруты – в Тобольском районе. Из-за отсутствия автомобильных дорог выбор транспорта для доставки почты и товаров первой необходимости здесь зависит от сезона: летом почтальоны используют лодки, в период половодья – вертолет, зимой – снегоходы, – отметил директор управления федеральной почтовой связи Тюменской области Сергей Симайченков.