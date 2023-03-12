Учетную запись на Госуслугах можно подтвердить на почте

Жители Тюменской области около 100 раз подтвердили свою учетную запись на сайте Госуслуг в сельских почтовых отделениях. Такая возможность появилась с прошлого года. Теперь жителям удаленных населенных пунктов не надо выезжать в районные МФЦ.

- В сельской местности почта – единственный центр социальной жизни, поэтому мы вводим дополнительные современные сервисы. Жители сел Аслана, Армизонское, Велижаны, Сладково, Рассвет уже смогли подтвердить свои учетные записи для портала Госуслуг непосредственно в почтовом отделении. Интерес к сервису проявляет и молодежь, потому что подтвержденная запись на Госуслугах нужна для оформления и получения "Пушкинской карты", которой можно оплачивать билеты в кино, театры, на выставки и концерты, – рассказал "МегаТюмени" директор Управления федеральной почтовой связи Тюменской области Сергей Симайченков.