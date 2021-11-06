Тюменские автоинспекторы контролируют соблюдение правил перевозки детей

Сотрудники ГИБДД усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей в легковых автомобилях во время школьных каникул. Бывают ситуации, когда родители возят детей без автокресел, даже если они есть.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, зачастую в дальних поездках детей укладывают спать на заднее сиденье, особенно в ночное время. Однако в таких случаях сотрудники ГИБДД рекомендуют останавливаться и отдыхать, а лучше всего – минимизировать ночные поездки с детьми, которые очень опасны. По статистике на темное время суток приходится большинство дорожных аварий.

Также могут использоваться удерживающие устройства, которые не подходят ребенку по возрасту и весу. Маленьких детей могут перевозить в бустерах вместо автокресел, что увеличивает риск получения ребенком травмы головы в случае ДТП. Использование различных адаптеров и бескаркасных устройств, зачастую не сертифицированных, в случае аварий приводит к тяжелым повреждениям брюшной полости и грудной клетки.

Иногда детей не пристегивают или не сажают в автокресло, если нужно ехать на близкие расстояния – до школы или детского сада. Однако даже краткосрочная поездка может закончиться ДТП и трагедией.

С начала 2021 года в Тюменской области к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей привлечены почти 7,5 тысяч водителей. При этом каждый десятый ребенок-пассажир, пострадавший в ДТП, перевозился с нарушением, без соответствующих удерживающих устройств.

