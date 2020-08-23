В Тюмени усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобиле

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Сотрудники ГИБДД Тюменской области усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобиле в преддверии начала нового учебного года. Рейды проходят на трассах, в населенных пунктах, у детских садов, школьных ярмарок, у торговых центров.

В Госавтоинспекции отмечают, что в последнюю декаду августа резко увеличивается трафик детских перевозок легковыми автомобилями. Важно, чтобы ребята находились в машине в безопасности, с использованием детских удерживающих устройств, однако не все родители соблюдают эти правила.

С начала года почти четыре тысячи водителей в регионе привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, в семи ДТП дети перевозились без детских автокресел, при этом два ребенка погибли, десять - ранены.

В ряде муниципалитетов до конца августа также пройдут сплошные проверки водителей, перевозящих в салонах автомобилей юных пассажиров. Подобными профилактическими мероприятиями ГИБДД призывает родителей ответственно относиться к участию детей в дорожном движении.