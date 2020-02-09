Тюменским водителям напомнят о безопасности детей-пассажиров

Комплекс профилактических мероприятий по безопасности детей-пассажиров "Автокресло – детям!" стартовал в Тюменской области. Сотрудники ГИБДД, педагоги и активисты напомнят тюменским водителям о безопасности детей-пассажиров и использовании удерживающих устройств – автокресел.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, за год сотрудники ГИБДД выявили более 700 нарушений правил перевозки детей в легковых автомобилях. В рамках акции родителям напомнят о необходимости перевозить детей с соблюдением правил безопасности - в удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка. Рейдовые мероприятия будут проходить у детских садов, поликлиник, мест притяжения людей.

В учреждениях здравоохранения организуют тренинги для будущих мам по использованию детских удерживающих устройств. В сельских муниципалитетах будет проведена индивидуальная работа с будущими родителями. А в торговых центрах запланированы выставки детских автокресел, флеш-мобы и экспресс-уроки по безопасности юных пассажиров.