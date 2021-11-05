При коронавирусе тюменцам назначат КТ легких по показаниям

В Тюменской области не зафиксировано серьезной очередности на КТ-диагностику. Этого удалось добиться благодаря оснащению больниц новыми аппаратами в 2020 году по поручению главы региона Александра Моора.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, информационное поле сформировало мнение об обязательности этого исследования, причем в первые дни болезни. Однако это не соответствует действительности. В первые дни заболевания КТ в принципе может быть неинформативной, но при этом создаст для пациента ненужную лучевую нагрузку. В процессе наблюдения пациента врачи могут назначить флюорографию и рентген.

По мнению российских пульмонологов, если нет показаний к процедуре, то облучение лишний раз делать не стоит. Кроме того, один результат КТ не дает оснований для постановки диагноза, поскольку схожие (по снимкам) поражения легких могут наблюдаться, например, при тяжелой аллергии. Компьютерная томография нужна, чтобы оценить состояние легких и степень их поражения. Показанием для КТ является одышка, кашель, недостаточное насыщение крови кислородом (сатурация ниже 94%).

Специалисты напоминают, что при коронавирусе пневмония развивается не сразу, в связи с чем снимок, сделанный в начале болезни, не покажет истинной картины. Томография наиболее информативна в период с 6 по 11 дни заболевания, пишет "Мегатюмень".