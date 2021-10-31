Ишимскую больницу укомплектуют габаритным оборудованием

Новое габаритное оборудование поступит в приемное отделение Областной больницы №4 в Ишиме. После запуска рентгена и компьютерного томографа начнется прием плановых, экстренных и неотложных пациентов.

Как сообщили в пресс-службе ОБ №4, в медучреждение поступили рентгенологическая диагностическая система и новый 64-срезовый компьютерный томограф. Оба современных комплекса стоимостью около 80 млн рублей были приобретены в рамках реконструкции стационара больницы на средства областного бюджета. Всего на укомплектование оборудованием потратили 108 млн рублей и более 81 млн ушло на реконструкцию приемного отделения.

"С вводом в эксплуатацию компьютерного томографа мы решим сразу несколько проблем. Мы перераспределим потоки пациентов. На уже имеющемся томографе, что установлен в отделении лучевой диагностики, мы будет проводить обследования амбулаторных пациентов, а в приемном отделении - поступающих на госпитализацию больных и тех, кто уже получает лечение в стационаре. Кроме того, снизится нагрузка на один аппарат и в случае его выхода из строя, есть запасной вариант", - сообщила главный врач областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев.

Цифровая рентгеновская система позволяет проводить рентгеноскопию в нескольких положениях пациента: лежа, сидя, стоя. Аппарат будет подключен к радиологической информационной системе, благодаря чему увидеть и произвести описание снимка доктор может, находясь в любой точке, без привязки к рабочему месту.

По словам заведующего отделением лучевой диагностики Михаила Лободы, новое оборудование врачам знакомо, поэтому проблем с освоением программы не возникнет, не нужно тратить время на дополнительное обучение.