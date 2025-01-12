В Аромашевской больнице обновили стоматологическое оборудование

Областная больница №11 (р.п. Голышманово) пополнилась новым оборудованием. В поликлинике ее Аромашевского филиала установлена высокотехнологичная стоматологическая установка, которая с ноября 2022 года уже помогла более чем 4550 пациентам. Это стало возможным благодаря региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".



"Значительно улучшили качество оказания стоматологической помощи, - рассказывает зубной врач Лариса Граб. – Новая установка позволяет проводить процедуры более комфортно как для пациента, так и для врача. Функциональность установки значительно расширила спектр оказываемых услуг, повысила эффективность лечения и сократила время на процедуры. Более того, эргономичный дизайн установки снижает нагрузку на спину и руки во время длительной работы, что очень важно для сохранения здоровья медицинских работников".

Закупка новой стоматологической установки стала важным шагом в развитии стоматологической службы Аромашевского филиала ОБ №11, - уточнила Людмила Гринфель, пресс-секретарь ОБ №11 (р. п. Голышманово).