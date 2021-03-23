В Областной больнице № 3 появился еще один компьютерный томограф

12:45 23 марта 2021
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В центральной поликлинике Областной больницы №3  Тобольска начал работать новый аппарат компьютерной томографии. Он установлен в дополнении к существующему в здании стационара. Второй томограф поможет разделить потоки пациентов.

Исследования на компьютерном томографе проводятся по направлениям узких специалистов и в рамках скрининга в ходе диспансеризации и периодических медосмотров. За день в поликлинике Областной больницы №3 такая диагностика выполняется порядка 40 пациентам, сообщает  пресс-служба медучреждения.

Теги: медицина , томограф
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