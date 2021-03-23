В Областной больнице № 3 появился еще один компьютерный томограф

В центральной поликлинике Областной больницы №3 Тобольска начал работать новый аппарат компьютерной томографии. Он установлен в дополнении к существующему в здании стационара. Второй томограф поможет разделить потоки пациентов.

Исследования на компьютерном томографе проводятся по направлениям узких специалистов и в рамках скрининга в ходе диспансеризации и периодических медосмотров. За день в поликлинике Областной больницы №3 такая диагностика выполняется порядка 40 пациентам, сообщает пресс-служба медучреждения.