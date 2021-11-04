В тюменских торговых центрах закроют прививочные пункты

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Пункты вакцинации от коронавируса прекращают работу в торговых центрах Тюмени, так как с 8 ноября для их посещения потребуются QR-коды о прививке или перенесенном заболевании. Вместо них с понедельника открываются три крупных центра вакцинации и пункты в спортшколах. Об этом в соцсетях 4 ноября сообщил губернатор Александр Моор:

Крупные центры вакцинации расположатся во Дворце творчества и спорта "Пионер", Центре олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо" и на стадионе "Геолог" ФК "Тюмень". Кроме того, небольшие пункты вакцинации мы открываем с понедельника в спортивных школах "Тура" и "Водник", детско-юношеском центре "Пламя", Центре спортивной гимнастики на ул. Ватутина,1 и в Центре развития творчества детей и юношества "Грант". Пункты вакцинации в торговых центрах придется свернуть, поскольку вход туда теперь разрешен при наличии QR кода.

Глава региона отметил, опыт Единого центра вакцинации, который с 1 ноября работает в Легкоатлетическом манеже, оказался успешным. В день через него проходит до 700 человек - десятый, сделавший прививку в регионе.

"В конце октября начале ноября мы набрали хорошие темпы по вакцинации. Призываю всех, кто еще не поставил прививку, сделать это. Напомню, только коллективный иммунитет поможет нам эффективно противостоять пандемии", - отметил Моор.