Около 60 случаев заражения энцефалитом и боррелиозом выявлено в Тюменской области с начала сезона клещей

На 3 июля в Тюменской области зарегистрировано 24 случая заболевания клещевым энцефалитом, 35 случаев заболевания клещевым боррелиозом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. В целом на эту дату зарегистрировано 11 838 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 1895 - дети до 14 лет.

С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе (5843), Тобольске и Тобольском районе (1296), Ишиме (690), Заводоуковском городском округе (548), Ялуторовском (429), Уватском (314) и Исетском (292) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

В РПН напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры.