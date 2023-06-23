Ямал впервые получил универсальную вакцину против коронавируса

Ямал впервые получил универсальную отечественную вакцину против коронавируса "Конвасэл", которую разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства России, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Новый препарат предназначен для иммунизации граждан старше 18 лет. "Конвасэл" позволит защитить организм от всех вариантов вируса SARS-CoV-2. Вакцинация и ревакцинация проводится однократно, сохраняя высокий титр антител на протяжении года.

13 тысяч доз препарата доставлены на окружной склад Ноябрьска. В ближайшее время его распределят по муниципалитетам региона. Отправка будет производиться в специальных контейнерах с соблюдением температурного режима.

"Ситуация с COVID-19 на Ямале сейчас спокойная, но коронавирус по-прежнему представляет опасность для здоровья людей. Вакцинация во все времена была эффективным способом защиты от заболеваний, и коронавирусная инфекция – не исключение. Поэтому призываю ямальцев не забывать о поддержании уровня антител", - отметила главный эпидемиолог округа Людмила Волова.

Ямал - один из лидеров по вакцинации от коронавирусной инфекции. С начала прививочной кампании иммунизацию прошли 320 тысяч человек, ревакцинировались 123 тысячи северян, отмечают в пресс-слжубе. Записаться на вакцинацию жители округа могут через колл-центры поликлиник и на Госуслугах.