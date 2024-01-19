Ямал запасается вакциной от кори

09:00 19 января 2024
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Фото - пресс-служба губернатора ЯНАО

На Ямал поступила крупная партия вакцины для профилактики кори: семь тысяч доз препарата закуплено за счет окружного бюджета, в ближайшие дни они будут распределены по муниципалитетам, сообщает пресс-служба губернатора.

Прививка предназначена для плановой и экстренной профилактики. "Вакцинация от кори приняла особое значение в связи с резким ростом заболеваемости. Он наблюдался во многих регионах России. Чаще всего на Ямал завозят коревую инфекцию из южных регионов с низким уровнем вакцинации населения. И единственная защита от серьезных последствий — вакцинация", -  подчеркивает главный эпидемиолог округа Людмила Волова.  

Уточнаяется, что в регионе ситуация по заболеваемости корью стабильная, очагов не выявлено.  В прошлом году в округе прививку против этой инфекции получили более 13 тысяч человек, ревакцинировано более 15 тысяч ямальцев. 

Теги: вакцинация , корь , правительство ЯНАО
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