Ямал запасается вакциной от кори

Фото - пресс-служба губернатора ЯНАО

На Ямал поступила крупная партия вакцины для профилактики кори: семь тысяч доз препарата закуплено за счет окружного бюджета, в ближайшие дни они будут распределены по муниципалитетам, сообщает пресс-служба губернатора.

Прививка предназначена для плановой и экстренной профилактики. "Вакцинация от кори приняла особое значение в связи с резким ростом заболеваемости. Он наблюдался во многих регионах России. Чаще всего на Ямал завозят коревую инфекцию из южных регионов с низким уровнем вакцинации населения. И единственная защита от серьезных последствий — вакцинация", - подчеркивает главный эпидемиолог округа Людмила Волова.

Уточнаяется, что в регионе ситуация по заболеваемости корью стабильная, очагов не выявлено. В прошлом году в округе прививку против этой инфекции получили более 13 тысяч человек, ревакцинировано более 15 тысяч ямальцев.