Нездоровая пища может негативно сказаться на иммунитете юных тюменцев

Вредные привычки в питании, приобретенные в летний период, могут негативно сказаться на иммунитете юных тюменцев в осенне-зимний период. Чрезмерное употребление мороженого, сладостей, выпечки и холодных напитков способствует затяжному насморку.

Тюменский врач, аллерголог-иммунолог и нутрициолог Анна Скидоненко поделилась, что нездоровая пища усугубляет процесс образования слизи на стенках слизистой носа. Осенью, когда становится холодно и сыро, у ребенка возникает насморк.

Нейтрализовать вред от мороженого можно с помощью специй. По рекомендациям аюрведы (системы индийской народной медицины), в этом случае подойдет корица и гвоздика. Приучать детей к ним нужно постепенно, а давать специи следует после употребления сладости с молочным сахаром.

Выпечку лучше предлагать детям домашнюю, используя не пшеничную, а другие виды муки. Можно заменить ее кукурузным, миндальным или мультизлаковым аналогом.

Ограничить сладкое для детей медик рекомендует еще и потому, что сладкое снижает активность выработки ферментов поджелудочной железы. А это чревато тем, что белки из пищи усваиваться будут хуже. В таком случае лимфатическая система также пострадает, пишет "Тюменская область сегодня".