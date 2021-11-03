Соцработники продолжают оказывать помощь населению в обычном режиме

Личный прием граждан в органах социальной защиты населения приостановлен до 31 декабря, однако сотрудники продолжают прием заявлений и обращений в электронном виде, назначение и выплату мер социальной поддержки, оказывают социальные услуги на дому одиноким и одиноко проживающим гражданам.

1-3 ноября для многих сотрудников сферы социальной защиты населения рабочие дни. В праздничные дни 4-7 ноября продолжится работа по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости гражданам старше 60 лет и инвалидам (8-800-201-41-41, с 8.00 до 17.00 часов), социальной службы экстренного реагирования "Ребенок и семья" (8-800-200-72-01, круглосуточно) и других экстренных социальных служб, сообщили в департаменте соцразвития Тюменской области.