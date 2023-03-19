В Омутинском районе работает "Мобильное бюро"

В селе Омутинское успешно работает социальная служба "Мобильное бюро". Проект реализуется в рамках комплекса мер Тюменской области "Формула безопасного детства", получившего грантовую поддержку Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Недавно специалисты отделения срочной социальной помощи провели практический семинар для педагогов, классных руководителей на тему "Предупреждение суицида среди детей и подростков" в Новозаимской средней общеобразовательной школе.

Участники мероприятий сошлись во мнении, что основная цель совместной работы школы и родителей по профилактике детского и подросткового суицида заключается в организации профилактических мероприятий, а также развитии стрессоустойчивости, укреплении психического здоровья ребят.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.