Соцпомощь становится доступнее для пенсионеров - жителей отдаленных районов

За первый квартал 2023 года мобильные бригады в Тюменской области помогли более 5 тысячам пожилых людей и инвалидов получить социальные и медицинские услуги.

Мобильные бригады созданы в 23 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Мобильные бригады доставляют граждан старше 65 лет и инвалидов в медицинские организации и организации социального обслуживания. Все услуги бесплатны.

Так, в Ишимском районе между комплексным центром соцобслуживания населения и районной поликлиникой выстроено тесное взаимодействие, выезды в отдаленные поселения проходят по составленным заранее графикам и маршрутам. "Бывает, что пожилым людям в силу возраста тяжело прийти самому в медпункт. Наша мобильная бригада в таких случаях привозит врачей, чтобы поставить необходимые уколы, на дом к человеку", - отмечает директор КЦСОН Юлия Афанасьева. Благодаря мобильным бригадам пожилые люди и инвалиды имеют возможность приехать в комплексный центр, чтобы пообщаться и пройти реабилитацию.

За 1 квартал этого года более 3 тысяч граждан старше 65 лет и инвалидов доставлены в медицинские организации на диспансеризацию, профилактические осмотры, вакцинацию от гриппа, пневмоккоковой инфекции, от COVID-19, для прохождения реабилитационных программ после коронавируса и т.д. К более 1 тысячи граждан старше 65 лет и инвалидам доставлены на дом медицинские работники для оказания помощи на дому. Еще около 1 тысячи граждан старше 65 лет и инвалидов доставлены в организации социального обслуживания для реабилитации и получения других услуг.